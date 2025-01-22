أخبار اليمن : تحذير أممي من "إبادة جماعية" في الضفة

تحذير أممي من "إبادة جماعية" في الضفة
حذّرت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.
وقالت ألبانيز في منشور لها على منصة إكس -اليوم الأربعاء- إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على مخيم جنين عقب وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، إذا لم تجبر على التوقف.
وبلغ عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها 10، بينهم طفل، وعدد الإصابات أكثر من 40.
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