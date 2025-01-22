127 قتيلاً ومصاباً بحريق فندق في تركيا

127 قتيلاً ومصاباً بحريق فندق في تركياأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا إلى 76 قتيلًا وإصابة 51 شخصا، جراء حريق بفندق في ولاية بولو شمال غربي البلاد.

وأفاد قايا، في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء، باعتقال 9 أشخاص على خلفية الحريق.

وقال قايا إن “238 نزيلًا كانوا في الفندق الواقع عند سفح منحدرات للتزلج عندما اندلع الحريق الذي ظل مستمرًّا حتى بعد الظهيرة”.

يذكر أن الفندق تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق بالتفصيل.