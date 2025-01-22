أخبار اليمن : شباب اليمن يختتم معسكر قطر بالفوز على سوريا

شباب اليمن يختتم معسكر قطر بالفوز على سورياحقق المنتخب اليمني للشباب انتصاراً مهماً على نظيره السوري 1-0 في آخر تجاربه الودية في المعسكر الإعدادي، الذي اختتم في العاصمة القطرية الدوحة ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

سجل عادل عباس هدف المباراة الوحيد للأحمر اليمني الشاب في الدقيقة 67، من زمن المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب نادي السيلية القطري.

وتعتبر هذه التجربة هي الأخيرة لمنتخبنا الوطني في المعسكر الخارجي، حيث سبق وأن خسر مباراته الودية الأولى أمام نظيره السوري بهدف دون رد، الأربعاء الماضي.

ويلعب الأحمر اليمني الشاب نهائيات كأس آسيا، ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات أوزبكستان، وإيران، وأندونسيا، المقرر إقامتها منتصف فبراير المقبل في الصين.