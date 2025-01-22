العالم اليوم - فيديو يرصد منفذ عملية الطعن في تل أبيب بمحل بيتزا قبل الهجوم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 10:27 مساءً - أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، منفذ عملية الطعن في تل أبيب داخل أحد محلات بيع البيتزا في المدينة.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، ظهر المهاجم وهو يشتري البيتزا لحظات قبل تنفيذ عملية الطعن في حق 5 أشخاص وقبل أن يقتل برصاص رجال أمن.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت أن عملية الطعن قد وقعت في منطقة صاخبة من تل أبيب معروفة بالحياة الليلية، أحاطها طوق أمني بعد الهجوم.

وقالت الشرطة إن تحقيقا أوليا "أظهر أن إرهابيا مسلحا بسكين بدأ بطعن الناس في شارع ناهالات بنيامين حيث أصاب 4 أشخاص بجروح"، قبل أن يطعن شخصا خامسا ويصيبه بأذى في مكان قريب.

وأضافت الشرطة أن "الإرهابي مواطن أجنبي يبلغ 28 عاما"، مؤكدة "تحييده" من قبل قوات الأمن.

وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، أن المهاجم خضع للاستجواب لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن يتم السماح له بدخول البلاد.

وحض أربيل رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، على "التحقيق في هذه الحادثة الخطيرة واستخلاص العبر في أسرع وقت ممكن".