أخبار اليمن : الأرصاد يكشف مستجدات طقس اليمن

الأرصاد يكشف مستجدات طقس اليمن
توقع المركز الوطنـي للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً بارداً في محافظات البيضاء، عمران، ذمار، صعدة وصنعاء، ومرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج وأبين، وغرب الجوف وجنوب غرب مأرب، وصحارى شبوة، حضرموت والمهرة.
وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 3 في عمران، 5 في ذمار.
ونبه المركز المواطنيـن في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.
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