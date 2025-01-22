تعرف على تشكيل النادي الأهلي في مباراته ضد فاركو مساء اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 03:37 مساءً - أعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، تشكيل فريقه أمام فاركو في المباراة التي تجمعهما الرابعة عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.



وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:



حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، عمر الساعى



الهجوم: حسين الشحات

يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، مع نظيره فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دورى nile.

الأهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 3.68 مليون يورو.

وتُلعب بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.