أخبار الرياضة - الأهلي وفاركو، البث المباشر للمباراة

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رياض - احمد صلاح - الأهلي يواجه فاركو وسط غيابات مؤثرة.. كولر يعتمد على تشكيل قوى

يدخل النادي الأهلي مواجهة صعبة أمام فريق فاركو في الدوري المصري، وذلك في ظل غياب بعض العناصر الأساسية مثل وسام أبو علي.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل استعادة الثقة والهدوء داخل صفوف الفريق، وإرضاء جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل قوي يعتمد على مجموعة من اللاعبين الخبراء والشباب.

البث المباشر لمباراة الأهلي وفاركو

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وفاركو عبر البث المباشر التالي،