نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة فاركو التي تقام في الرابعة عصر اليوم على استاد الجيش ببرج العرب في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.
- خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.
- خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.