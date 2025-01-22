نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة فاركو التي تقام في الرابعة عصر اليوم على استاد الجيش ببرج العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: