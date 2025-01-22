ضمن منافسات الجولة التاسعة.. الأهلي يتعادل مع فاركو 1-1 في الدوري ويفقد النقطة 8

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 06:33 مساءً - تعادل الأهلي مع فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل زهير المترجي هدف فاركو بينما تعادل إمام عاشور للأهلي.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 19 في صدارة ترتيب الدوري لكنه فقد النقطة الثامنة فى صراع الصدارة، بينما وصل فاركو إلى 11 نقطة في المركز التاسع بجدول المسابقة.

هدد زهير المترجي مرمى الأهلي بتسديدة تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة الثانية، وبعدها هدد إمام عاشور مرمى فاركو بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء ولكن أمسك بها محمد سعيد شيكا.

وشن الأهلي هجمة خطيرة على مرمى فاركو في الدقيقة 11 ولكن مرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض، واحتسب محمد معروف ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 12 نتيجة عرقلة حسين الشحات من محمود جهاد داخل منطقة الجزاء، وقامت غرفة الفار بمراجعة اللعبة واستدعى معروف لمراجعة اللعبة من جديد وتم إلغاء ركلة الجزاء.

أحرز فاركو هدف التقدم في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة خارج منطقة جزاء الأهلي وسددها على يسار الشناوي، وأنقذ الشناوي هدف ثاني لفاركو في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وسط اختراق لأصحاب الأرض من الجبهة اليمنى، وحاول لاعبو الأهلي إدراك التعادل من خلال السيطرة على مجريات اللعب ولكن بدون خطورة، ولعب ياسر إبراهيم رأسية في الدقيقة 41 ولكن وصلت سهلة إلى يد شيكا حارس فاركو.

وتعرض زهير المترجي للإصابة بشد في العضلة الخلفية في الدقيقة 42 وغادر الملعب وشارك بدلا منه بكار نداي، ولعب إمام عاشور رأسية في الدقيقة 45 ولكن مرت بجوار القائم الأسر لمرمى فاركو، واستدعى الفار معروف في الدقيقة 52 بداعي وجود ركلة جزاء للأهلي نتيجة الخشونة تجاه عمر كمال من جيفرسون انكادا وقرر معروف احتسابها ركلة جزاء وتقدم إمام عاشور لتسديدها وأحرز منها هدف التعادل في الدقيقة 56، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وجاءت أحداث الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني هادية بدون خطورة على مرمى الفريقين، وتمركز اللعب في وسط الملعب، وإن كانت الأفضلية النسبية لفريق فاركو، وهدد عمرو ناصر مرمى الشناوي في الدقيقة 63 ولكن أمسك بها الشناوي، وأجرى الأهلي 3 تغييرات بنزول أفشة ومحمد عبد الله وسمير محمد في الدقيقة 66 بدلا من عمر الساعي وكريم الدبيس وأكرم توفيق، وتوقف اللعب في الدقيقة 72 نتيجة إصابة حاري مرمى فاركو، قبل أن يستأنف اللعب في الدقيقة 74، وأجرى الأهلي تغيير رابع في الدقيقة 77 بنزول كريم وليد بدلا من مروان عطية.

وهدد إمام عاشور مرمى فاركو بتصويبة مقصية مزدوجة في الدقيقة 90 ولكن مرت أعلى العارضة، وهدد محمود عماد مرمر الأهلي برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن مرت أعلى العارضة، بينما هدد ياسر إبراهيم مرمى فاركو من رأسية في الدقيقة 92 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فاركو، وأهدر سمير محمد فرصة تسجيل هدف التقدم من رأسية في الدقيقة 95، واستمرت النتيجة بالتعادل الإيجابي 1/1 حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.

و تواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراة فاركو كلا من، مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، يوسف ايمن، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، سمير محمد، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا، عزمى غومة

الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محمد فخرى، زهير المترجى، أحمد شريف

الهجوم: عمرو ناصر

لقاء اليوم هو السابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 28 يونيو 2024 وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز الهدفين حسين الشحات.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً وتلقت شباكه أربعة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف وحسين الشحات برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، يليه محمد مجدي أفشة وإمام عاشور برصيد هدفين لكل منهما.