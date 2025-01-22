الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب يناير في الدوري الإسباني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 07:58 مساءً - أعلنت رابطة الليجا، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، عن شهر يناير/كانون الثاني الحالي.

ولم يتواجد أي لاعب من برشلونة أو أتلتيكو مدريد ضمن القائمة، فيما ضمت كيليان مبابي من ريال مدريد.

وضمت القائمة كل من: كيليان مبابي (ريال مدريد)، دودي لوكيباكيو (إشبيلية)، كيكي جارسيا (ديبورتيفو ألافيس)، لويس ميلا (خيتافي)، هوجو دورو (فالنسيا).

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.