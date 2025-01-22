انت الأن تتابع خبر أحلام بالحجاب والنظارة الشمسية في بروفات حفلها - بالصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الاماراتية أحلام بالبروفات الخاصة بحفلها المقبل بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض.

وانتشرت لقطات للفنانة أحلام من بروفات الحفل وظهرت وهى ترتدي الحجاب ونظارة شمسية وقدمت باقة الاغنيات التي اختارتها لاطراب الجمهور ليلة غد.

يذكر ان اخر اعمال أحلام كان ألبوم "السيدة الأولى" ويضم خمس أغنيات: "السيدة الأولى" كلمات عبدالله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، "أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي ، "يا هلا" كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، "أيام الصفاء" كلمات الأمير عبدالله الفيصل توزيع عمر الصباغ ، "العطر" كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ .