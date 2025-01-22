العالم اليوم - تقرير يكشف مساعدة غوغل للجيش الإسرائيلي في غزة بتقنية جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 03:29 مساءً - كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، أن شركة "غوغل" هرعت لمساعدة الجيش الإسرائيلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، منذ الساعات الأولى لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأظهرت الوثائق أن غوغل استجابت مباشرة لطلبات وزارة الدفاع الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي، للحصول على أدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من محاولات الشركة السابقة للابتعاد علنا عن التعاون مع الأمن القومي الإسرائيلي، بعد احتجاجات الموظفين.

وقالت واشنطن بوست، إنه في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، قدم موظف في قسم الحوسبة السحابية بغوغل طلبات متزايدة لتوسيع الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأشارت الوثائق إلى أن الوزارة أرادت استخدام خدمة Vertex من غوغل، التي تتيح للعملاء تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي على بياناتهم.

مخاوف الاحتجاجات

وسابقا، قام موظفو غوغل وأمازون باحتجاجات واسعة في السابق، وعبروا عن قلقهم من إمكانية استخدام التكنولوجيا في برامج عسكرية أو استخباراتية قد تضر بالفلسطينيين.

وكشفت تقارير سابقة أن الجيش الإسرائيلي استخدم أدوات ذكاء اصطناعي التي تعتمد على خوارزميات لتحليل البيانات من الاتصالات الملتقطة وصور الأقمار الصناعية لتحديد الأهداف العسكرية.

وكانت شركة غوغل قد صرحت سابقا بأن عقد الذكاء الاصطناعي لا يشمل استخدامات تتعلق بالأسلحة أو الاستخبارات.