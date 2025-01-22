أخبار اليمن : الاحتلال يواصل عدوانه على جنين

الاحتلال يواصل عدوانه على جنينواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، فيما اعتقلت بالتزامن مع ذلك، عشرات الفلسطينيين في عدة بلدات ومخيمات بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا جريحا ووالده وشقيقه من مخيم جنين، فيما استولت على منزل، وحولته إلى نقطة تمركز في خلة الصوحة.

كما بدأت جرافات الاحتلال بتدمير شوارع في المدينة وفي محيط المخيم، واعتلى القناصة أسطح المنازل، والبنايات السكنية المطلة على مخيم جنين مع تواصل إغلاق مداخله ومنع خروج الأهالي منه.

وحسب ذات المصادر، فقد اعتقلت قوات الاحتلال حتى الآن أكثر من ثلاثين فلسطينيا في رام الله والخليل وطولكرم وشرق جنين وبيت لحم، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات، ومخارجها في الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها يوم أمس، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المسيرة والحربية في الأجواء، حيث بلغت حصيلة شهداء العدوان في يومه الأول 10 شهداء، وقرابة 40 إصابة.