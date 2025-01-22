أخبار اليمن : صنعاء تفرج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر

صنعاء تفرج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر
أعلن المجلس السياسي الأعلى في بلاغ صحفي اليوم، الإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر، التي تم احتجازها بتاريخ 19 نوفمبر 2023م في إطار معركة إسناد غزة.
وأوضح المجلس السياسي الأعلى أنه وبتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجهود الأشقاء في سلطنة عمان أفرجت الحكومة اليمنية في صنعاء عن طاقم السفينة التي تم احتجازها في إطار معركة إسناد غزة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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