بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ68.42 نقطة، أي بنسبة 0.90 في المئة، ليبلغ مستوى 7691.01 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 392.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 21645 صفقة نقدية، بقيمة 104.14 مليون دينار (نحو 320.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 75 نقطة، أي بنسبة 1.04 في المئة، ليبلغ مستوى 7254.84 نقطة، من خلال تداول 200.4 مليون سهم، عبر إبرام 10576 صفقة نقدية، بقيمة 36.4 مليون دينار (نحو 112.11 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ69.98 نقطة، أي بنسبة 0.86 في المئة، ليبلغ مستوى 8178.07 نقطة، من خلال تداول 191.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 11069 صفقة، بقيمة 67.7 مليون دينار (نحو 208.5 مليون دولار).

بدوره، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 84.09 نقطة، أي بنسبة 1.17 في المئة، ليبلغ مستوى 7250.92 نقطة، في أعقاب تداول 129.4 مليون سهم، عبر إبرام 6098 صفقة نقدية، بقيمة 27.4 مليون دينار (نحو 84.3 مليون دولار).