الكويت.. «جائزة المعلوماتية» تمنح وسامها الـ 18 للعالم المصري طاهر الجمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 11:28 صباحاً - منحت جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية «وسام المعلوماتية» لرائد التشفير والأمن المعلوماتي المصري الدكتور طاهر الجمل تقديرا لإسهاماته المتميزة في عالم الشبكات وأمن التجارة الإلكترونية العالمية بنسختها الـ18 في دورتها ال24.

وقالت رئيسة مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن منح الوسام للدكتور الجمل يعكس حرص الكويت على تكريم العلماء والمبتكرين مؤكدة أن الجائزة أصبحت منصة عالمية لتقدير الإنجازات التقنية المتميزة.

وأشارت الشيخة عايدة إلى أن الدكتور الجمل وضع بصمة واضحة في مجال التشفير والتوقيع الإلكتروني مشيدة بدوره في تمكين التعاملات الإلكترونية الآمنة على مستوى العالم.

وأضافت أن الدكتور الجمل سوف يتشرف بتسلم الوسام خلال الحفل السنوي الذي ستنظمه الجائزة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في قصر بيان.

وأفادت أن (وسام المعلوماتية) يعد محطة بارزة في مسيرة الجائزة الممتدة منذ عام 2001 مشيرة إلى أنها سجلت حضورا عالميا كإحدى أهم الجهات غير الربحية التي تكرم الإنجازات التقنية والابتكارات الرائدة.

يذكر أن الدكتور طاهر الجمل حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة ثم الماجستير والدكتوراه في التشفير من جامعة ستانفورد الأمريكية ويعتبر أحد رواد الأمن المعلوماتي إذ ابتكر (خوارزمية الجمل) للتشفير والتوقيع الرقمي واعتمدتها المعايير الدولية.