وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنظم مؤتمر آسيان الثالث ”خير أمة” في تايلاند...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 12:36 مساءً - تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 25 و26 يناير الجاري، المؤتمر الدولي "خير أمة" الثالث لدول آسيان والذي يقام في دورته الحالية في العاصمة بانكوك بمملكة تايلاند.

ويرأس المؤتمر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بمشاركة عدد من الوزراء والمفتين ورؤساء الجامعات والمراكز والجمعيات الإسلامية، وقيادات دينية وثقافية بدول آسيان.

ويفتتح المؤتمر يوم السبت القادم بكلمة المملكة يلقيها رئيس المؤتمر الوزير " آل الشيخ " يستعرض فيها الجهود الدولية التي تبذلها المملكة في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح وتعزيز القيم الإنسانية التي يحمل لواءها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

ويهدف المؤتمر - في نسخته الثالثة والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - إلى بيان مصادر خيرية الأمة ومجالاتها الواسعة لخدمة البشرية ودعم مسيرة السلام والعدل ونشر الخير، بالإضافة إلى إبراز جهود المؤسسات الإسلامية في تعزيز خيرية الأمة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والشخصيات الإسلامية بما يحقق هذه الغاية.

ويناقش المشاركون في أعمال المؤتمر ــ خلال جلساته الست ــ عدة محاور من أبرزها، مفهوم الاتباع للسلف الصالح ومحاسنه، والاتباع للسلف الصالح في العقيدة، وأصول منهج الصحابة، والمملكة العربية السعودية ومنهج الاعتدال والوسطية، والصحابة ومن تبعهم باحسان في مواجهة الغلو والتطرف والانحلال .

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف عبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق والتعاون مع وزارات ومنظمات الشؤون الدينية في دول آسيان.