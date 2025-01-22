محافظ شمال سيناء يفتتح محطة تحلية مياه و يزور منزل أسرة متضررة من الإرهاب بالشيخ زويد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 01:35 مساءً -

افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ،، محطة تحلية المياه في حي المناخ بقرية الشلاق بمركز مدينة الشيخ زويد.

وأكد المحافظ أن افتتاح المحطة لتوفير مياه الشرب لأهالي التجمع والتجمعات المجاورة ، مشيرا إلي أن ذلك يأتي ضمن انشاء عدد من المشروعات الخدمية لصالح أبناء سيناء.

من جانبهم وجه أبناء القرية الشكر إلي محافظ شمال سيناء علي الجهود المبذولة لصالح المواطن البسيط وتيسير حياته اليومية.

وفي سباق متصل استجاب محافظ شمال سيناء لدعوة بالزيارة من إحدى الأسر المتضررة من الحرب على الإرهاب ، حيث قامت إحدى الجمعيات الأهلية بتشييد منزل للأسرة وتحمل نفقات عملية جراحية لأحدهم، وتتكون الأسرة من 4 أطفال أيتام..