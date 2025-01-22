غزة وحرائق لوس أنجلوس في مهرجان “سندانس”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:00 مساءً - تسود الأجواء السياسية والبيئية مهرجان “سندانس” هذا العام، الذي يُعقد في ظل الحرائق المستمرة في لوس أنجلوس، بينما يُعرض وثائقي عن غزة بعد أيام من بدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

سيقوم عدد من النجوم، مثل جنيفر لوبيز وبنديكت كامبرباتش، بعرض أفلامهم اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

قبل اتخاذ قرار إقامة المهرجان، حرص المنظمون على استشارة عدد كبير من المخرجين، بما في ذلك أولئك الذين “فقدوا منازلهم أو نزحوا”، كما أفاد مدير المهرجان يوجين هيرنانديز.

تُلقي حرائق لوس أنجلوس، التي أسفرت عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، بظلالها على الحضور الكثيف المعتاد من هوليوود إلى جبال يوتا (غرب الولايات المتحدة) للمشاركة في هذا المهرجان السينمائي المستقل المرموق، الذي ساهم في تأسيسه النجم روبرت ريدفورد.

وأشار هيرنانديز إلى أن بعض المخرجين “خرجوا من منازلهم وهم يحملون أقراصهم الصلبة تحت أذرعهم” لحماية أفلامهم من النيران.

من بين 88 فيلمًا روائيًا طويلًا في البرنامج، يكتسب فيلم “ريبيلدينغ” بُعدًا رمزيًا خاصًا نظرًا لتق…