انت الأن تتابع خبر مفاجأة في قائمة الاهلي ضد فاركو اليوم في الجولة التاسعة من الدوري المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الاهلي ضد فاركو اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-25، حيث يسعى من خلالها لتحقيق الفوز وتعزيز أداء الفريق في مشواره بالبطولة، ويستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق فاركو في مباراة قوية وهامة، التي من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر على ملعب استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، ويتطلع الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتقديم أداء قوي يساهم في تعزيز مركزه في صدارة جدول ترتيب البطولة، لذلك نتابع معكم كافة تفاصيل المباراة في السطور التالية.

قائمة الاهلي ضد فاركو اليوم

قام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاعلان عن قائمة الاهلي ضد فاركو اليوم في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-25،

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – عمر كمال عبد الواحد – يوسف أيمن – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – كريم نيدفيد – إمام عاشور – عمر الساعي – محمد عبد الله.

الهجوم: سمير محمد – حمزة عبد الكريم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد فاركو اليوم