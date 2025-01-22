 الهولا هوب: لماذا لا يستطيع الجميع إتقان هذه المهارة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:00 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة نيويورك (NYU) أن إتقان مهارة الهولا هوب يعتمد بشكل كبير على شكل الجسم، وليس فقط على التقنية المستخدمة.

النتائج التي نُشرت كجزء من بحث أوسع حول فيزياء الحركة قد تفتح آفاقًا جديدة في مجالات الروبوتات وعلوم الطاقة.

قام فريق البحث بإجراء تجارب باستخدام روبوتات مصممة لأداء حركات الهولا هوب، حيث تم اختبار تأثير أشكال الجسم المختلفة وأنماط الحركة على الأداء.

أظهرت التجارب أن الروبوتات التي تمتلك أجسامًا تجمع بين “وركين” مائلين و”خصر” ضيق كانت الأكثر كفاءة في الحفاظ على دوران الطوق، بينما فشلت الروبوتات ذات الأشكال الشبيهة بالمصباح الكهربائي في الحفاظ على دوران الطوق.

وأوضح عالم الرياضيات ليف رستروف من جامعة نيويورك: “ركزنا على دراسة أنواع حركات الجسم والأشكال التي تساعد في الحفاظ على الطوق في وضع الدوران، وما هي القيود الفيزيائية المرتبطة بذلك”.

وأشارت الدراسة إلى أن شكل الجسم كان العامل الرئيسي في نجاح أداء الهولا هوب، بينما لم يكن لشكل المقطع العرضي للروبوتات أو حركات الدوران تأثير كبير.