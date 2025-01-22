كيف تتعامل مع الطفل المدلل؟ دليل شامل للآباء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 06:56 مساءً - هل تشعر بأن طفلك يطلب الكثير؟ هل يصاب بنوبات غضب عند عدم الحصول على ما يريد؟ قد يكون طفلك يعاني من التدليل الزائد. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب تدليل الأطفال وكيفية التعامل مع هذا السلوك.

ما هو الطفل المدلل؟

الطفل المدلل هو الطفل الذي اعتاد على الحصول على كل ما يريد دون أي قيود أو شروط. هذا النوع من التدليل يؤثر سلبًا على شخصية الطفل وسلوكه، مما يجعله أنانيًا وغير قادر على التعامل مع الإحباط.

أسباب تدليل الأطفال

الخوف من حزن الطفل: يخشى بعض الآباء من حزن أطفالهم فيلبيون جميع طلباتهم.

الشعور بالذنب: قد يشعر الآباء بالذنب تجاه أطفالهم بسبب انشغالهم بالعمل، فيحاولون تعويضهم بالتدليل.

مقارنة الأبناء ببعضهم البعض: قد يؤدي مقارنة الأبناء ببعضهم البعض إلى تدليل طفل على حساب الآخر.

عدم وضع حدود واضحة: عدم وضع قواعد واضحة للطفل وتطبيقها باستمرار يجعله يشعر بأنه يستطيع فعل أي شيء.

علامات تدل على أن الطفل مدلل

نوبات الغضب: يصاب الطفل بنوبات غضب شديدة عند عدم الحصول على ما يريد.

صعوبة في تقبل الرفض: يرفض الطفل قبول أي شكل من أشكال الرفض.

الأنانية: يركز الطفل على نفسه فقط ولا يهتم بمشاعر الآخرين.

عدم تحمل المسؤولية: يرفض الطفل القيام بأي مهمة أو واجب.

صعوبة في تكوين صداقات: يجد الطفل المدلل صعوبة في تكوين علاقات صحية مع الآخرين.

كيف تمنع تدليل طفلك؟

ضع قواعد واضحة: حدد قواعد واضحة لسلوك طفلك وتأكد من اتباعها.

كن حازماً: لا تستسلم لمطالب طفلك عندما تكون غير معقولة.

علم طفلك المسؤولية: قم بتوزيع المهام المنزلية على طفلك لتعليمه أهمية المساعدة.

شجع الاستقلال: شجع طفلك على الاعتماد على نفسه في القيام بالأشياء.

امدح السلوك الإيجابي: قم بتشجيع طفلك عندما يقوم بسلوك إيجابي.

كن قدوة حسنة: الأطفال يتعلمون من خلال الملاحظة، لذا كن قدوة جيدة لطفلك.