روبن أموريم: لا أضع اللوم على اللاعبين .. وأحياناً أشعر بالإحباط

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 06:56 مساءً - تحدث روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عن جاهزية فريقه لمواجهة جلاسكو رينجرز، غداً الخميس، في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أموريم: “رينجرز يلعبون بظهيرين متقدمين وبمستوى عالٍ للغاية ولديهم موهبة التسجيل في الثلث الأخير، لذا فهي مباراة صعبة أخرى”.

وأضاف: “هي مباراة مهمة بالنسبة لنا لأننا نريد تخطي تصفيات الدوري الأوروبي. سيثير مشجعو رينجرز بعض الضجة، لذا نحن مستعدون، وسيقوم مشجعونا بذلك أيضاً”.

وعن تصريحه حول أن فريق مانشستر يونايتد الحالي ربما يكون الأسوأ في تاريخ النادي، أوضح: “أولاً كنت أتحدث أكثر عن نفسي من اللاعبين. لا أضع أبداً اللوم على اللاعبين”.

وأكمل: “أفهم أنني أعطيتكم هذا العنوان. أشعر بالإحباط أحياناً وهكذا هي الأمور.. يمكنني أن أكون متوهماً وأقول أشياء مختلفة. لكنني أقول ما رأيته”.

وعن إمكانية رحيل جارناتشو إلى نابولي، قال: “دعونا نركز على المباراة، لا أريد التحدث عن ذلك خاصةً قبل المباراة”.