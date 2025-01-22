الميركاتو الشتوي .. يوفنتوس يرفض طلب تشيلسي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي تشيلسي تواصل مع يوفنتوس، من أجل الحصول على خدمات لاعبه، دوجلاس لويز، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “استفسر تشيلسي من يوفنتوس عن إمكانية استعارة دوجلاس لويز حتى يونيو/ حزيران المقبل”.

وأضاف: “ليس لدى يوفنتوس نية لفتح الأبواب أمام أي إعارات في هذه المرحلة، وأن المفاوضات لا تتقدم”.

جدير بالذكر، أن دوجلاس لويز انضم لصفوف السيدة العجوز، الصيف الماضي، قادماً من أستون فيلا.