انت الأن تتابع خبر بعد تبكيره رسميًا .. الساعة كم إيداع الدعم السكني 2025 لشهر يناير 2025؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ العد التنازلي على إيداع الدعم السكني لشهر يناير 2025 وذلك تأكيدصا لخبر تبكيره ليوم واحد من قبل وزارة الإسكان بعد أن انتشر هذا الخبر على عدد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد سوف نوضح عبر بوابة الصبح الساعة كم إيداع الدعم السكني لشهر يناير 2025؟.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2025

وفقًا لما تقره وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية فإن الدعم السكني يتم إيداع يوم الرابع والعشرين من كل شهر يناير، وفي حالة إن صادف هذا اليوم إجازة رسمية يتم تغيير الموعد سواء كان بالتبكير أو التأخير ليوم واحد فقط، وهذا ما تم تطبيق خلال الشهر الجاري لأن يوم الإيداع الرسمي وافق يوم الجمعة وهو عطلة لذلك الإيداع يوم غد الخميس الموافق 23 يناير 2025.

الساعة كم إيداع الدعم السكني 2025؟

وفقًا لما تم الإعلان عنه فإن الدعم السكني سوف يتم إيداع يوم الخميس الموافق 23 من يناير 2025 الموافق 23 من رجب 1446، على أن يتم إيداع الدفعةفي تمام الساعة 12:00 عند منتصف الليل على أن يستلم المستفيدين رسالة نصية تفيد ببدء الإيداع.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

في إطار التحول الرقمي الذي تحياه المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن من السهل الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية فقط

وفقًا للخطوات التالية: