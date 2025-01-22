وفد مجلس الشورى يزور المعهد السعودي التقني للتعدين بمنطقة الحدود الشمالية

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أحمد جودة - القاهرة -

زار وفد مجلس الشورى المكون من لجانه المتخصصة برئاسة عضو المجلس رئيس الوفد محمد بن سعد الفراج اليوم المعهد السعودي التقني للتعدين بمنطقة الحدود الشمالية، وكان في استقبال الوفد مدير المعهد عبدالله العتيبي وأعضاء هيئة التدريب.

واطلع الوفد على أعمال وبرامج ومبادرات المعهد كما استمع لشرح عن أهم البرامج التدريبية المقدمة للطلاب ودور المعهد في تأهيل جيل واعد من ذوي الكفاءات المهنية العالية ودخولهم إلى مختلف الصناعات والمدن الصناعية في مناطق المملكة كافة بشراكة إستراتيجية تستهدف تأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات المنتهي بالتوظيف.

وتناول أعضاء المجلس خلال لقاء مسؤولي المعهد السعودي التقني للتعدين جهود المعهد في تطوير قدرات الطلاب السعوديين وتدريبهم على التخصصات والدورات والبرامج المعتمدة في المعهد والمتاحة للجنسين.

وقام وفد المجلس بجولة ميدانية على مرافق المعهد شملت معامل ومراكز الصيانة والواقع الافتراضي والمعرض الجيولوجي وعمليات التشغيل الميدانية ومعرض السلامة والتصنيع الرقمي والمحاكاة والتعدين تحت وفوق سطح الأرض، ومعرض الصخور الحديدية والفوسفات العضوي.

وأعرب رئيس وفد مجلس الشورى الزائر محمد الفراج عن سعادته وأعضاء وفد المجلس أعضاء اللجان المتخصصة بما شاهدوه من منجز وطني كبير خلال زيارتهم للمعهد السعودي التقني للتعدين، الذي يدرس ويتدرب فيه شباب وشابات الوطن في مجالات التعدين، الذي يبين المراحل المتقدمة التي وصلت إليها المملكة، مشيرًا إلى الاكتشافات السعودية المذهلة والضخمة في التعدين، مؤكدًا أن ذلك يدعم ويساعد قطاع التعدين والاستثمار فيه، خصوصًا من قبل الشباب والشابات السعوديين سواءً للوظائف أو للصناعات التحويلية.

ويضم وفد المجلس خلال الزيارة الحالية لمنطقة الحدود الشمالية عددًا من أعضاء المجلس أعضاء لجان المجلس المتخصصة وهم رئيس الوفد محمد الفراج، والدكتورة إشراق رفاعي، والدكتورة بشرى الحماد، وحنان السماري، وخالد أبو ملحة، والمهندس سالم الشهراني، وعبدالله آل طاوي، والدكتور عبدالله العطاس، وعبدالله الماضي، وعلي القحطاني، والدكتور مجدي السلمي، والمهندس مطلق الشراري، والدكتور معن المدني، والدكتورة نجوى الغامدي، والدكتورة هند الخماش