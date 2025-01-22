تشكيلة الاتحاد ضد الشباب الرسمية في دوري روشن السعودي 2025 وتردد القناة الناقلة

انت الأن تتابع خبرتشكيلة الاتحاد ضد الشباب الرسمية في دوري روشن السعودي 2025 وتردد القناة الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترتفع التوقعات والترقب لدى عشاق كرة القدم قبل المباراة المرتقبة بين الاتحاد والشباب، حيث ستتوجه أنظار الجميع نحو القنوات التي ستنقل هذا اللقاء المثير تأتي هذه المباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025، وتعتبر واحدة من أبرز وأقوى مواجهات الجولة السادسة عشرة للبطولة، ونحن خلال هذه المقالة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول تلك المواجهة وكذلك التشكيل الرسمي للعميد.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025

سيبدأ لقاء الشباب ضد الاتحاد اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

ستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث سيتولى التعليق عليها كل من “فارس عوض” و”محمد حسين”.

تشكيلة الاتحاد الرسمية أمام الشباب