جامعة التقنية تحصد ذهبية ألعاب القوى فـي خليجية الجامعات

توج فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لألعاب القوى بالمركز الأول في منافسات الدورة الرياضية الخليجية لمؤسسات التعليم العالي، التي تستضيفتها جامعة السلطان قابوس، حيث حقق اللاعب سالم الطوقي المركز الأول في دفع الجلة، وحصل اللاعب أنس الريامي على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، فيما أحرز اللاعب حمزة الجابري ذهبية سباق 400 متر عدو، و تألق اللاعب الملهم الشكيلي وانتزع ذهبية سباق 200 متر عدو بعد منافسة قوية، واستمر فريق ألعاب القوى في حصد الإنجازات بحصوله على ذهبية مسابقة التتابع 4 × 100 متر، ومثّل الفريق كل من أنس الريامي، سعيد الشامسي، الملهم الشكيلي، والأزور المشرفي، بالإضافة إلى ذلك، أحرز اللاعب جهاد التوبي الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل وبهذه الإنجازات الرائعة، وصل فريق ألعاب القوى إلى حصيلة مميزة بلغت خمس ميداليات ملونة، مما أسهم بشكل كبير في تتويج الجامعة بطلاً لمسابقات ألعاب القوى.

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