الموت يغيب الخلوق عبدالسلام عامر نجم منتخبنا السابق ونادي ظفار

فـي غمضة عين وبخبر صاعق

في مساء شتوي حزين، وفي خبر مفجع بدون مقدمات، جاء ذلك النبأ المتداول في كافة أنحاء عمان، بوفاة اللاعب الخلوق عبدالسلام عامر نجم منتخبنا الوطني سابقا ونادي ظفار حاليا، الخبر الذي صعق الوسط الرياضي محليا وخليجيا، فاللاعب احتفل قبل أقل من أسبوع بلقب كأس السوبر مع ناديه ظفار، وهو اللاعب الذي دافع عن ألوان ظفار في لقاء ذهاب دور الثمانية للكأس الغالية قبل ٤ أيام، وهو من أهدى لقب السوبر لوالديه وأولاده، وهو من ساهم في أن يكون ضمن المحتفلين باللقب رقم (30) في تاريخ نادي ظفار، وهو اللاعب الذي كان زملاؤه ينتظرون قدومه للحصة التدريبية مساء أمس الأول، إلا أنه غاب عنها برغم طول الانتظار، بل غاب عن الدنيا في غمضة عين دون أي مقدمات.

رحلته الكروية

عبدالسلام عامر لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي ظفار الحالي رحل عن دنيانا وهو في عمر يناهز 37 عامًا رغم حيويته التي لا زال يتمتع بها، بدأ اللاعب مسيرته مع المنتخب الوطني في عام 2009 خاض خلالها 70 مباراة دولية، منها في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم وبطولات كأس الخليج العربي، وسبق له ان احترف خارجيا في عدد من الأندية الخليجية، حيث لعب محترفا بنادي الكويت الكويتي والرائد السعودي وبني ياس الإماراتي، حيث أيقنت هذه الأندية بقدراته وإمكانياته الفنية، حقق مع هذه الأندية العديد من النتائج الايجابية والانجازات المحلية، فكان مثالا للاعب العماني المحترف.

ومحليًّا لعب المرحوم مع ناديي العروبة وظفار وحقق معهما انجازات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وفي السنوات التسع الاخيرة استقر مع نادي ظفار وحقق مع الزعيم ٩ بطولات كبيرة آخرها كأس السوبر العُماني يوم الثلاثاء الماضي 14 يناير الجاري، ونعى نادي ظفار لاعبه عبر بيان أكد فيه أن عبد السلام كان رمزًا للالتزام والتفاني في خدمة الفريق، وسيبقى في الذاكرة كلاعب قدّم الكثير لناديه ووطنه.