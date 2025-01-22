مدريد ـ أ.ف.ب: أعلن نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني امس أن حارس المرمى المخضرم الكوستاريكي كيلور نافاس (38 عاما) سيوقع معه عقدا لمدة عام واحد. ومن المنتظر أن يصل نافاس، الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد الإسباني والذي ترك باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي، إلى روساريو خلال الساعات المقبلة لتوقيع عقده، حسب المصدر ذاته.وكتب نادي روزاريو على مواقع التواصل الاجتماعي «مرحبا بك في منزلك الجديد!»، مشيرا الى وصول «أسطورة دولية». وأضاف أن نافاس سيشارك في المباراة الافتتاحية للدوري المحلي الذي ينطلق اليوم الخميس .

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