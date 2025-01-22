انت الأن تتابع خبر هل تنقل على قناة ssc المجانية؟ القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2025 + المعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفتح ملعب الجوهرة المشعة أبوابه بعد دقائق من الآن لإستضافة القمة السعودية المنتظرة، والتي ستجمع بين كلاً من نادي الاتحاد السعودي وخصمه العنيد نادي الشباب، ضمن مباريات جولة جديدة من جولات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025، وقبل إنطلاق المواجهة، حددت التقارير قائمة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم بجانب هوية المعلق.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم في الدوري السعودي هي قنوات السعودية الرياضية ssc، والحاصلة على حقوق نقل غالبية المباريات المحلية والعديد من البطولات القارية والعالمية، خاصة تلك التي تقام على أراضي ملاعب المملكة العربية السعودية، وبشكل محدد ستتمكن الجماهير من مشاهدة قمة اليوم

عبر الشاشات التالية:

SSC 1 HD.

SSC 5 HD.

SSC 1 SD.

منصة شاهد.

تردد قناة SSC 1 HD عرب سات الناقلة مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم

يأتي تردد القناة كما يلي:

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

يمكن للجماهير المتواجدة بداخل حدود المملكة العربية السعودية فقط متابعة اللقاء عبر قناة SSC 1 SD المفتوحة والمجانية، ولكن في حالة رغبة الجماهير المتواجدة خارج حدود المملكة في ترقب اللقاء المنتظر فسيكون عليهم الاشتراك في المجموعة السعودية لمتابعة اللقاء عبر القنوات المنقولة بتقنية hd.

معلق مباراة الاتحاد والشباب

معلق مباراه الاتحاد والشباب هو:

SSC 1 HD – المعلق فارس عوض.

SSC 5 HD – المعلق محمد حسين.

SSC 1 SD – المعلق أحمد النفيسة.

منصة شاهد – المعلق فارس عوض.

الساعة كم موعد مباراة الاتحاد والشباب