 هل انتهى الخلاف بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها بعد وفاة والدهما؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:00 مساءً - في ظل الحزن الذي خيم على عائلة الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد رحيل والدها، خرج شقيقها وائل عبد العزيز عن صمته ليعبر عن دعمه لها ويضع حدًا للتساؤلات حول علاقتها بأسرتها.

نشر وائل صورة تجمعه بشقيقته من جنازة والدهما عبر حسابه على “فيسبوك”، مؤكدًا أن ياسمين لم تقصر في واجب العزاء، حيث كانت أول من وصلت إلى منزل والدهم بعد وفاته، وتلقت العزاء في المقابر لتفادي التعامل مع الصحفيين في تلك الأوقات الصعبة.

وأشار وائل إلى أن تنظيم العزاء في اليوم التالي كان بترتيب عائلي، داعيًا الجميع إلى التوقف عن إثارة الفتنة بين أفراد أسرته. كما طلب الدعاء لوالده الراحل بالرحمة.

وفي لفتة تعبر عن الامتنان، شكر وائل كل من وقف بجانبهم في محنتهم، وخص بالشكر الفنان محمد فؤاد الذي حضر العزاء رغم انشغاله بعزاء حماته، مشيدًا بأخلاقه الرفيعة.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين ياسمين وشقيقها شهدت توترات متزايدة بعد ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، حيث كان وائل ينفي وجود علاقة بينهما. ومع زواجهما، تفاقمت المشاكل وتبادلا الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.