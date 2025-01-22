حُسمت الصفقة .. كايل ووكر ينتقل إلى ميلان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ميلان توصل لاتفاق كامل مع مانشستر سيتي بشأن الحصول على خدمات مدافعه، كايل ووكر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لشبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن ميلان اتفق مع السيتي على التعاقد مع كايل ووكر على سبيل الإعارة.

وأشارت الشبكة، إلى أن الإعارة ستكون مجانية، وسيتضمن العقد بنداً يسمح لميلان بشراء المدافع بشكل نهائي نظير 5 ملايين يورو.

وأفادت الشبكة، أن كايل ووكر سيحصل على راتب سنوي قدره 4 ملايين يورو.

وسيصل كايل ووكر إلى ميلانو، غداً الخميس، من أجل إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.