انت الأن تتابع خبر «مش هتنسى تاني!!»..لكي تودع النسيان للأبد.. تناول فاكهة ربانية ومعجزة من السماء إذا عرفتها مستحيل تتخلى عنها ابداً تقوي الذاكرة وينشط بنية الدماغ وكأن عمرك 15 سنة! !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما يبدأ الدماغ في التدهور، لا يوجد أي دواء يمكنه تحسين حالته مرة أخرى، لا يمكننا فعل الكثير لمنع الدماغ من التدهور، ولكن من خلال تناول الأطعمة الصحية، قد نتمكن من الحفاظ على قوة أدمغتنا ومساعدتنا على تذكر الأشياء بشكل أفضل، وهذا يساعد الأجزاء الصغيرة من الدماغ على القيام بوظائفها.

الأفوكادو

الأفوكادو مفيد للدماغ لأنه يحتوي على فيتامينات خاصة تساعد على تدفق الدم بسلاسة، ويمكن أن يساعد هذا في منع حدوث مشكلات مثل السكتات الدماغية ويساعدك أيضًا على التفكير بشكل أفضل، يعد سمك السلمون من الأطعمة الأخرى المفيدة للدماغ لأنه يحتوي على ما يسمى بأوميجا 3، والذي يحافظ على صحة خلايا الدماغ.

البروكلي

البروكلي نبات خاص مفيد جدًا لصحتك، فهو يساعد على تطهير جسمك من الأشياء الضارة، ويحافظ على صحتك من خلال تهدئة أي تورم، ويحمي خلاياك من الأشياء التي يمكن أن تؤذيها.

بعض الأطعمة الأخرى المفيدة للدماغ والذاكرة