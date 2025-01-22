طريقة عمل كريم الحلبة لشد الوجه وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود في أسرع وقت

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رياض - احمد صلاح -يعد كريم الحلبة ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة ويساعد على تفتيحها في وقت قصير، وهو من الكريمات السحرية التي تلعب دور مهم في حماية الوجه من التجاعيد المزعجة، التي تظهر على الوجه فتعطي للوجه مظهر غير جمالي، يدخل الكريم مع بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على شد الوجه بطريقة فعاله، حيث يتغلغل الكريم داخل المسام فيجدد خلايا البشرة ويحميها من البثور والدهون المتراكمة تحت الجلد، يعمل الكريم كمقشر طبيعية للبشرة فهو يزيل الجلد الميت بشكل سريع،

كريم الحلبة لشد الوجه

توجد بعض المكونات البسيطة عند عمل الكريم في المنزل وهى كالتالي:-

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الحلبة الناعم.

ملعقة كبيرة من التشا.

نصف كوب من ماء الورد.

ربع كوب من الماء العادي.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ربع ملعقة من الخل.

ربع ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة سريع المفعول بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كمالا يلي:-

نقوم بمزج الحلبة والكركم مع بعض ونقلبهم جيدًا حتى تدخل المكونات مع بعض.

نحضر بولة متوسطة الحجم ونضع بها الماء العادي، وماء الورد، والنشا ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونضعه جانبًا حتى يبرد.

بعد ذلك نضيف الكركم ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات، ثم نضيف باقي الزيوت والزبادي، والعسل ونقلب جيدًا حتى تدخل المكونات بعضها.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك لمدة نصف ساعة، ثم نخرج الكريم من الثلاجة.

نقوم بوضع الكريم علي الوجه والرقبة بالتساوي حتى نتخلص من التجاعيد والدهون المتراكمة.

كرري وضع الكريم على البشرة يومياً حتى تحصلي على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الحلبة لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على طريقة التحضير وهى كما يلي:-

نحضر ملعقة من مسحوق الحلبة الناعم، وملعقة من الزبادي، وملعقة من العسل، وملعقة من عصير الليمون ونمزجهم مع بعض حتى يتكون لدينا خليط سائل.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي حتى يتشرب الوجه جيدًا.

نترك الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم نغسله بالماء البارد.

نكرر وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة مشرقة وناصعة البياض.

فوائد كريم الحلبة للوجه

توجد العديد من الفوائد التي يحتوي عليها الكريم ومن أهمها ما يلي:-