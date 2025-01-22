ازاي عايشين كل ده ومنعرفش!!!..عشبة رخيصه تعيد شبابك حتي لو كنت في عمر ال 70!!

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رياض - احمد صلاح - الزعتر من الأعشاب التي تتميز بفوائدها العديدة، سواء في المطبخ أو في العناية بالبشرة، فهو غني بفيتامينات ومعادن أساسية مثل فيتامين E وB، بالإضافة إلى الحديد، الزنك، والنحاس، بالمثل، تتميز بذور الشمر بخصائصها المضادة للأكسدة والمغذية للبشرة، ما يجعلها مكونًا مثاليًا لتحضير وصفات طبيعية تعيد للبشرة نضارتها.

وصفة لتنقية البشرة من الزعتر وبذور الشمر

للحصول على بشرة نقية خالية من الشوائب، امزجي ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف مع ملعقتين كبيرتين من شاي بذور الشمر المطحونة ونصف كوب من الماء المغلي، أضيفي عصير نصف ليمونة إلى الخليط واتركيه جانبًا لمدة 15 دقيقة، بعد تصفية الخليط، دلكي بشرتك به لمدة ربع ساعة، كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لتحصلي على بشرة ناعمة ومشرقة.

وصفة لشد البشرة وتحسين مظهرها