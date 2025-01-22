انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان … علامات خطيرة إذا ظهرت عليك فلا تستهين بها فهي تشير للإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم .. الموضوع مفيهوش هزار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الوعي المبكر بالأعراض الصحية أمرا بالغ الأهمية لتجنب الإصابة بالمشاكل الصحية المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول، ورغم أن معظم الناس قد لا يلاحظون ذلك في البداية فإن بعض الأعراض قد تظهر أثناء الليل وتكون بمثابة إشارات تحذيرية على وجود مشاكل صحية خطيرة، في هذا المقال نستعرض أبرز الأعراض التي قد تشير إلى ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول في الدم وطرق الوقاية والعلاج.

أعراض ارتفاع السكر في الدم أثناء الليل

من المعروف أن مرض السكري يؤدي إلى اضطراب في توازن مستويات السكر في الدم وهذا يمكن أن يتسبب في ظهور العديد من الأعراض التي قد تكون أكثر وضوحا في الليل، فبسبب التغيرات التي تحدث في الجسم أثناء النوم تصبح بعض الأعراض أكثر حدة وتحتاج إلى الانتباه الفوري.

اضطرابات النوم: يشعر الأشخاص المصابون بالسكري غالبا بصعوبة في النوم بسبب الشعور بالتعب المفرط أو الصداع، هذه الأعراض قد تتفاقم في ساعات الليل مما يشير إلى وجود ارتفاع في مستويات السكر.

التبول المتكرر: إذا كنت تستيقظ مرارا خلال الليل للتبول فهذا قد يكون بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم حيث يقوم الجسم بالتخلص من السكر الزائد عبر الكلى.

الجفاف والصداع: يعاني البعض من جفاف الفم والصداع في الصباح نتيجة لارتفاع مستوى السكر في الدم خلال الليل وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة إذا لم تتم معالجته.

التعرق الزائد والغثيان: إذا كنت تعاني من زيادة التعرق في الليل أو شعور بالغثيان المستمر فهذا قد يكون ناتجا عن اضطراب في مستويات السكر في الدم ويجب استشارة الطبيب بشكل فوري.

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم أثناء الليل

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمثل تهديدا كبيرا للصحة حيث يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، في بعض الحالات تظهر أعراض ارتفاع الكوليسترول أثناء الليل ويجب مراقبتها لتجنب المضاعفات.

آلام وتشنجات الساقين: يعاني البعض من آلام شديدة وتشنجات في الساقين أثناء الليل نتيجة ضعف الدورة الدموية بسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين مما يؤدي إلى صعوبة في تدفق الدم.

برودة القدمين: عندما تشعر ببرودة القدمين ليلا قد يكون هذا بسبب انسداد الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع الكوليسترول وهو ما قد يؤثر على تدفق الدم بشكل طبيعي.

تغيرات في لون الجلد: من الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى وجود مشكلة في مستويات الكوليسترول هي التغيرات في لون الجلد مثل ازرقاقه أو احمراره مما يعكس ضعف الدورة الدموية.

كيفية الوقاية والسيطرة على مستويات السكر والكوليسترول