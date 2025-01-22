انت الأن تتابع خبر المشروب المفضل لأسماء جلال.. له مفعول السحر ويحافظ على جمالك وصحتك| هتفضلي شباب حتى لو عمرك سبعين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الفتيات يفضلن اللجوء إلى المشروبات والمأكولات التي تساعد على الحفاظ على جمال ونعومة البشرة وتزيد من نضارتها، بدلا من استخدام منتجات بأسعار مبالغ فيها وقد تكون غير مناسبة لنوع بشرتهم، وفى هذا السياق، ظهرت الفنانة أسماء جلال على الساحة الفنية متألقة بجمالها الذي استدعى عدد من الأسئلة عن السر، وهو ما كشفت عنه اسماء جلال عند ظهورها في إحدى الفضائيات، ونكشف لكم من خلال موقعنا عن المشروب المفضل لها والذي ساعدها كثيرا فى الحصول على بشرة ناعمة ونضرة خالية من العيوب والمشاكل.

المشروب المفضل لأسماء جلال

أكدت الفنانة أسماء جلال أن مشروبها الأساسي والمفضل هو البقدونس بالكرفس، وهو من المشروبات الطبيعية التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة حيث يحمل العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه يساعد على تحفيز عملية الهضم، والحفاظ على الصحة العامة، كما يساهم بشكل كبير في التخلص من سموم الجسم.

فوائد مشروب البقدونس مع الكرفس

يساعد هذا المشروب على تنقية الجسم من السموم وبالتالي فهو يحسن وظائف الكلى والكبد، كما يحسن صحة الأوعية الدموية، ويدعم الجهاز الهضمي ويقلل الانتفاخ، إلى جانب فوائده الصحية للبشرة فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات تدعم صحة الجلد، ويحمل سعرات حرارية منخفضة مما يعزز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

طريقة تحضير مشروب البقدونس مع الكرفس