"أقوي شامبو طبيعي" الطريقة الصحيحة لتحضير الشامبو بدون مواد كيميائية ينعم ويطول الشعر

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رياض - احمد صلاح - الكثير من الاشخاص يرغبون في الحصول على شعر ناعم وجميل ولذلك يلجئون لاستخدام الشامبو التي تباع في الصيدليات ولكن في كثير من الاوقات تسبب الضرر وتلف للشعر بسبب احتوائها على مواد كيميائية ولكن يمكننا تجنب هذه الاضرار باستخدام شامبو بمكونات طبيعية يجعل الشعر ناعم وغير تالف ويقلل من تساقط الشعر، في هذا المقال سنعرض لكي تحضير الشامبو الطبيعي في المنزل.

طريقة عمل الشامبو في المنزل:

نحضر وعاء ونضع به أربع ملاعق من بذر الكتان ونضيف اليه كوبان من الماء السخن ثم نغطي الوعاء الى ان يبرد.

ثم نحضر صابونة جلسرين او صابونة الزيتون ونقوم ببشرها ثم نضع عليها كوب من الماء المغلي ونقلب جيدا الى ان يذوب الصابون تماما ونتركه حتى يبرد.

نقوم بتصفية بذر الكتان على الصابون الى ان يصفى تماما ونقلب جيدا الى ان تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضع ملعقتان من زيت الزيتون او زيت اللوز ونقلبهم جيدا ثم نضع ملعقتان من العسل الابيض ونقلب جيدا.

ثم نضع هذه الكمية في زجاجات الشامبو الفارغة ويمكن استخدامه في أي وقت.

علما ان هذا الشامبو يصلح لمدة شهر واحد.

شامبو بخلاصة الجوجوبا:

نحضر وعاء نضع به ملعقتان صغيرتان من شامبو الاطفال وأربع ملاعق صغيرة من الجلسرين ونقلب جيدا بملعقة خشبية.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وملعقة صغيرة من جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من الماء المغلي.

نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متجانس.

نضع هذا الشامبو في زجاجات الشامبو الفارغة، مدة صلاحيته شهر واحد.

شامبو بخلاصة حليب جوز الهند: