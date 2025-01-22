انت الأن تتابع خبر «مش هتبطلي تعمليها!!»..العيد عند جوزك يبقى عيدين.. ضعي كمية صغيرة من النشا على كريم نيفيا في هذه المنطقة ل10 ثوان وشاهدي النتيجة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم نيفيا هو مستحضر شائع يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة، يخلطه بعض الأشخاص مع النشا للمساعدة في تفتيح البشرة، وخاصة في المناطق الحساسة، من المعروف أن هذا الخليط يعمل بشكل جيد لكن كن حذرًا عند شراء كريم نيفيا، لأنه قد يتم بيع بعض الإصدارات المقلدة في المتاجر، من الأفضل شراؤه من أماكن موثوقة، النشا مفيد لبشرتنا أيضًا، وسنخبرك بكيفية صنع الخليط وكيفية استخدامه

مكونات وطريقة صنع وصفة كريم نيفيا

لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى بعض الأشياء الخاصة مثل القليل من كريم نيفيا من مكان موثوق، وملعقتين كبيرتين من النشا، وبعض كبسولات فيتامين E، خذي القليل من كريم نيفيا وضعيه في وعاء آخر، استمري في مزجه مع كريم آخر، ثم افتحي بعض كبسولات فيتامين E وأضيفيها إلى الخليط لجعله أفضل لبشرتك، أولاً، اغسلي بشرتك جيدًا، بعد ذلك ضعي الكريم على بشرتك واتركيه لمدة ساعة قبل غسله، يمكنك استخدام هذا الكريم على أي جزء من جسمك تريدين تفتيحه، يمكنك استخدامه مرتين في اليوم مرة صباحا ومرة أخري ​​في المساء.

فوائد كريم نيفيا