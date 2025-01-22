دخل قفص الأسد من أجل “تيك توك” فحدثت الكارثة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 02:56 مساءً - تحولت جلسة تصوير جريئة مخصصة لتطبيق “تيك توك” إلى مأساة عندما هاجم أسد رجلاً في مزرعة بإقليم البنجاب في باكستان.

وفقًا لتفاصيل أوردها موقع “ان دي تي في”، دخل محمد عظيم قفص الأسد دون إذن من مالك المزرعة واقترب من الحيوان بشكل خطير في محاولة لتصوير مقطع فيديو انتشر بشكل واسع.

وأفادت الشرطة بأن “عظيم اقترب من الأسد بهاتفه المحمول، مما أدى إلى هجوم الحيوان عليه، مما تسبب في إصابته بجروح في رأسه ووجهه وذراعيه”.

سمع صاحب المزرعة صراخ عظيم وهرع لإنقاذه، حيث تم نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالحرجة.

وأكدت الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك المزرعة، بما في ذلك إلغاء ترخيص تربية الحيوانات الخاص به.

وأشارت جهات رسمية باكستانية إلى أنه تم تنظيم تربية خمسة أنواع من القطط الكبيرة – الأسود والفهود والنمور والجاكوار – بموجب القانون، ولم يكن هناك تشريع يتعلق بتربية هذه الحيوانات على مدى السبعين عامًا الماضية، مما أدى إلى وجودها في المنازل.

وأضافت أنه تم فرض حظر صارم على عرض هذه الحيوانات على “تيك توك” أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتم وضع معايير دنيا لذلك.