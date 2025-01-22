نتائج مفاجئة: كيف يؤثر توتر الجراحين على نتائج العمليات؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:58 مساءً - كشفت دراسة نشرتها منصة “FOX54” أن الجراحين الذين يظهرون علامات التوتر أثناء العمليات قد يحققون نتائج أفضل لمرضاهم.

أُجري البحث بين نوفمبر 2020 وديسمبر 2021 في أربعة مستشفيات جامعية في مدينة ليون الفرنسية، حيث تم متابعة حوالي 800 عملية جراحية أجراها 38 جراحاً رئيسياً. وكان متوسط أعمار الجراحين 46 عاماً، و60% منهم يشغلون مناصب أكاديمية كأستاذ أو أستاذ مشارك.

راقب الباحثون معدلات نبضات قلب الجراحين خلال العمليات في 14 تخصصاً جراحياً، بما في ذلك الجراحة الهضمية، والعظمية، والنسائية، والبولية، والقلبية، والصدرية، والغدد الصماء.

أظهرت النتائج أن المرضى كانوا أقل عرضة بنسبة 37% للمضاعفات الكبرى عندما أظهر الجراحون مستويات متزايدة من التوتر في بداية العملية.

ومع ذلك، لم يكن للتوتر تأثير كبير على خطر الوفاة أو الحاجة إلى العناية المركزة، وفقاً للدراسة.

رؤية جديدة للضغط النفسي

تتحدى هذه النتائج الافتراضات التقليدية التي تربط الضغط النفسي بتدهور الأداء الجراحي. بينما ربطت دراسات سابقة التوتر لدى الجراحين بزيادة مدة العمليات، فإن هذه الدراسة تقدم منظوراً مختلفاً.