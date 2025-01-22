لماذا يُتوقع أن يكون “البيلاتس” رياضة العام 2025؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:58 مساءً - مع بداية كل عام جديد، يسعى الكثيرون لتحقيق أهدافهم على الأصعدة النفسية والجسدية، ومن أبرز هذه الأهداف تحسين الصحة وممارسة الرياضة بانتظام.

ومع ذلك، غالبًا ما يتم اختيار أنواع من الرياضة التي لا تتناسب مع قدرات الأفراد أو أنماط حياتهم.

توضح المدربة ياسمين فلور أن البيلاتس سيكون من أبرز الرياضات في عام 2025، مشيرةً إلى فوائده العديدة. وتؤكد فلور أن البيلاتس يركز على التناغم بين الجسم والعقل، مشددةً على أهميته في تقوية العضلات الداخلية، خاصةً عضلات “الكور” التي تشمل عضلات الجذع والصدر والظهر، مما يحسن من وضعية الجسم ويقلل من خطر الإصابات.

كما تضيف فلور أن البيلاتس “يحترم المفاصل”، مما يجعله مناسبًا لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. ورغم أن شعبيته ليست جديدة، إلا أن الإقبال عليه قد ازداد منذ ما قبل عام 2024.

وتشير فلور إلى إمكانية تخصيص تمارين البيلاتس لتلبية احتياجات الأفراد، سواء كانت للتأهيل، أو بناء العضلات، أو تحسين المرونة، أو حتى للاسترخاء.

في عام 2025، من المتوقع أن يزداد التركيز على ما يُعرف بـ”بيلاتس الماكينات” أو “ريفرمر”، الذي يتم باستخدام أجهزة مزودة بزنبرك.