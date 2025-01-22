أعراض “غريبة” لكنها طبيعية خلال الحمل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 02:56 مساءً - يأتي الحمل مع مجموعة من الأعراض التي قد تكون غير متوقعة تمامًا. مع تقدم نمو طفلك، يتغير جسمك بطرق متعددة، مما يؤدي إلى ظهور مشكلات غريبة لكنها طبيعية، مثل زيادة الغازات، الحكة، وآلام الفخذ.

إليك بعض من أبرز وأغرب هذه الأعراض، وفقًا لموقع “بيرنتس” المتخصص في صحة الأم والطفل:

**الغازات والتجشؤ**

مع نمو طفلك، تصبح المساحة في منطقة البطن ضيقة. توضح شيري بايلز، الممرضة المسجلة وخبيرة الولادة في نيويورك، أن “الأمعاء تمتلئ وقد تصبح عملية الهضم غير منتظمة، مما يؤدي إلى الشعور بالغازات والانتفاخ”.

يمكن أن تؤدي هرمونات الحمل إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما يجعل أعراض مثل التجشؤ والغازات شائعة إلى حد ما، خاصة في الثلثين الأول والثالث من الحمل. بالإضافة إلى ذلك، قد تتغير عاداتك الغذائية بعد الحمل، مما يؤثر أيضًا على عملية الهضم.

**الخط الأسود على البطن**

تؤدي مستويات هرمون الإستروجين المرتفعة إلى زيادة إنتاج الميلانين، وهو الصبغة الطبيعية التي تعطي لون الجلد، مما يؤدي إلى ظهور خط أسود عمودي يمتد في منتصف البطن.