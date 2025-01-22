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ميلان يقترب من حسم صفقة هجومية

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ميلان يقترب من حسم صفقة هجومية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 02:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ميلان يقترب من حسم صفقة هجومية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن النادي الإيطالي توصل لاتفاق مبدئي مع المكسيكي، سانتياغو خيمينيز، مهاجم فينورد الهولندي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة متوقفة على الاتفاق بين ميلان وفينورد على مختلف تفاصيل التعاقد.

وأفادت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يطلب فينورد 40 مليون يورو للموافقة على رحيل مهاجمه المكسيكي، ولكن ميلان يأمل بتخفيض تكلفة الصفقة.

خلال الموسم الحالي، شارك خيمينيز في 11 مباراة مع ناديه بالدوري الهولندي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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