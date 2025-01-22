بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 02:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ميلان يقترب من حسم صفقة هجومية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن النادي الإيطالي توصل لاتفاق مبدئي مع المكسيكي، سانتياغو خيمينيز، مهاجم فينورد الهولندي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة متوقفة على الاتفاق بين ميلان وفينورد على مختلف تفاصيل التعاقد.

وأفادت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يطلب فينورد 40 مليون يورو للموافقة على رحيل مهاجمه المكسيكي، ولكن ميلان يأمل بتخفيض تكلفة الصفقة.

خلال الموسم الحالي، شارك خيمينيز في 11 مباراة مع ناديه بالدوري الهولندي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.