انت الأن تتابع خبر "هتصغري 20 سنة واكتر".. صبغة طبيعية تخلصك من الشيب والشعر الأبيض في ثواني وبدون مواد كيميائية نهائيا !!.. هترجعك عروسة في العشرينات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشيب أو الشعر الأبيض من الظواهر الطبيعية التي تحدث نتيجة لتوقف إنتاج مادة الميلانين في بصيلات الشعر ومع تقدم العمر، يبدأ الكثيرون في ملاحظة ظهور الشعر الأبيض مما يسبب لهم الإحراج أو القلق. وعلى الرغم من توفر العديد من مستحضرات الصبغة الكيميائية في الأسواق، إلا أن الكثيرين يفضلون الخيارات الطبيعية التي تكون أكثر أماناً وصحة للشعر وفي هذا المقال، سوف نتعرف على صبغة طبيعية فعالة للتخلص من الشيب والشعر الأبيض في ثوانٍ ودون الحاجة لاستخدام أي مواد كيميائية ضارة.

أفضل الصبغات الطبيعية للتخلص من الشيب

أ. الحناء

تعد الحناء من أقدم وأشهر المواد الطبيعية التي تُستخدم لصبغ الشعر. تتميز الحناء بقدرتها على تغطية الشعر الأبيض بشكل فعال، كما أنها تعطي الشعر لوناً غنياً وجميلاً. إلى جانب قدرتها على الصبغ، تعمل الحناء على تقوية الشعر وتحفيز نموه وتحسين صحته.

طريقة التحضير:

امزجي الحناء مع ماء دافئ حتى تحصلين على خليط سميك.

ضعي الخليط على الشعر بشكل متساوٍ واتركيه لمدة 1-2 ساعة.

اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر.

ب. زيت جوز الهند وعصير الليمون

زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي ممتاز للشعر، بينما يعتبر عصير الليمون من العناصر الطبيعية التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي تحفيز نمو الشعر. عند خلطهما معاً، يمكن لهذا الخليط أن يساعد في تغطية الشيب ويعيد للشعر لونه الطبيعي.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من عصير الليمون.

ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

ج. الشاي الأسود

يعتبر الشاي الأسود من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر الأبيض. يعمل الشاي الأسود على تغطية الشعر الأبيض بلون غامق ويعطيه مظهراً طبيعياً وجميلاً. كما أن الشاي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الشعر.

طريقة التحضير:

اغلي كمية من الشاي الأسود في ماء.

اتركيه ليبرد، ثم ضعيه على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر.

د. القهوة

القهوة ليست فقط مشروباً مفضلاً للكثيرين، بل هي أيضاً تعتبر صبغة طبيعية فعالة ضد الشيب. القهوة تحتوي على خصائص تمنح الشعر لوناً داكناً وغنياً. كما أنها تمنح الشعر لمعاناً وحيوية.

طريقة التحضير:

قومي بتحضير كوب من القهوة السوداء القوية.

ضعي القهوة على شعرك واتركيها لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر.

3. نصائح للاستخدام الفعال