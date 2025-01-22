انت الأن تتابع خبر وفري فلوس كل اسبوع واعمليه في بيتك.. مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات اقتصادية وغير مكلفة والرائحة مميزة..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد مزيل العرق من المنتجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في روتيننا اليومي، لكنه قد يحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة بالبشرة مع الاستخدام المتكرر، إذا كنتِ تبحثين عن بديل طبيعي وآمن لمزيل العرق، نقدم لكِ في هذا المقال طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية، يقدم لكِ نتائج مذهلة ورائحة مميزة.

المكونات الطبيعية لمزيل العرق

لتحضير مزيل العرق الطبيعي في المنزل، تحتاجين إلى:

زيت جوز الهند: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في تقليل الرائحة الكريهة.

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز): تعمل على امتصاص العرق وتقليل الرائحة.

زيت اللافندر: يمنح البشرة رائحة منعشة ويعمل كمضاد للبكتيريا.

نشا الذرة: يساعد في امتصاص الرطوبة ويمنح البشرة ملمسًا ناعمًا.

طريقة التحضير

في وعاء صغير، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

أضيفي ملعقة صغيرة من نشا الذرة و5 قطرات من زيت اللافندر.

امزجي المكونات جيدًا حتى تصبح لديكِ خليط ناعم وكريمي.

كيفية الاستخدام

استخدمي أصابعك أو فرشاة صغيرة لوضع كمية مناسبة من المزيج تحت الإبطين بعد الاستحمام.

يمكنكِ تخزين المزيج في علبة محكمة الغلق لاستخدامه يوميًا.

فوائد المكونات الطبيعية