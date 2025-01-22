انت الأن تتابع خبر "سر رشاقة السعوديين والكويتين ".. المذيعة السعودية لجين عمران تكشف كيف تخلصت من دهون البطن والكرش باستخدام عشبة طبيعية رخيصة الثمن خلال 5 ايام !!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لطالما كانت الفنانة والإعلامية السعودية، لجين عمران، محط أنظار متابعيها في جميع أنحاء العالم العربي بسبب إطلالاتها المميزة، وجمالها الطبيعي، وأسلوب حياتها الصحي ومؤخراً، كشفت لجين عمران عن سر جديد لنجاحها في التخلص من الدهون في منطقة البطن والكرش باستخدام عشبة طبيعية،

كانت تستهلكها لمدة خمسة أيام فقط.

السر الذي كشفته لجين عمران هو استخدام عشبة الكركم، التي تعتبر من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد الصحية المتعددة. الكركم، الذي يحتوي على مادة الكركمين، هو مضاد قوي للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله من الخيارات المثالية في تحسين صحة الجسم بشكل عام.

كيفية استخدام لجين عمران للكركم

لجعل الكركم جزءاً من نظامها اليومي، نصحت لجين عمران بتناول مشروب الكركم المميز الذي يتكون من:

ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب من الماء الدافئ.

القليل من الفلفل الأسود لتحفيز امتصاص الكركم في الجسم.

ملعقة صغيرة من العسل لتحسين الطعم وتعزيز فوائده.

كانت لجين تشرب هذا المشروب

صباحاً قبل تناول الطعام، وتستمر في تناول هذه الوصفة لمدة 5 أيام فقط. وأشارت إلى أن تأثير الكركم في التخلص من الدهون كان واضحاً في وقت قصير، حيث لاحظت تغييراً كبيراً في شكل بطنها وتقليص حجم الكرش.

لماذا الكركم؟

الكركم ليس فقط مساعداً في فقدان الوزن، بل له العديد من الفوائد الصحية الأخرى. فهو يعزز عملية الهضم ويقلل من التورم والانتفاخات في الجسم، مما يسهم في تحسين شكل الجسم بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الكركم محارباً فعالاً للالتهابات، ويساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، مما يعزز قدرة الجسم على حرق الدهون.

النظام الغذائي المتكامل