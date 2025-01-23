صندوق ميريديام الفرنسي يعلن استثمار مليار يورو في مصر

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 11:11 صباحاً - العربية نت _ أعلن صندوق البنية التحتية الفرنسي ميريديام أمس الأربعاء، أنه سيستثمر أكثر من مليار يورو في مشروع لطاقة الرياح في مصر يقول إنه سيكون “الأكبر في إفريقيا”.

وذكر الصندوق أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء موزعة على موقعين اعتبارا من يناير 2025 في منطقة صحراوية على طول خليج السويس بقدرة إجمالية تبلغ 1100 ميغاوات.

وهذا جزء من مخطط مصر في زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المتجددة إلى 42% في تنوع الإنتاج بحلول عام 2030.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد في ديسمبر أن النسبة كانت 11.5% في 2023.

ويتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة عام 2027 ويستمر استغلالها مدة 25 عاما.

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افتتحت مصر محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في أسوان بجنوب البلاد نهاية ديسمبر في إطار جهودها لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل النقص في الكهرباء.

كما وقعت شركة إنجي الفرنسية للطاقة مطلع يناير عقدا في مصر لتوسيع مشروع لتوليد الطاقة بالرياح على سواحل خليج السويس، مما سيزيد القدرة الإجمالية من 500 ميغاوات إلى 650 ميجاوات.

ومع التخطيط لبدء التشغيل في الربع الثالث من عام 2025، أعلنت مجموعة إنجي أن هذا المشروع سيكون “الأكبر” في افريقيا.

ويمثل هذا العقد لشركة إنجي استثمارا بقيمة 130 مليون دولار يضاف إلى المرحلة الأولى البالغة 600 مليون دولار، حسبما أعلن فرنسوا كزافييه بول المدير العام لمصادر الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في إنجي.