نعرض لكم الان تفاصيل خبر موانئ دبي تتوقع انخفاض أسعار الشحن 20% إذا تراجعت الهجمات في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 10:13 صباحاً - سي إن بي سي_ قال يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” الإماراتية، إن السفن غير المرتبطة بإسرائيل قد تبدأ في العودة إلى المرور عبر البحر الأحمر خلال أسبوعين فقط، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى “انهيار أسعار الشحن”.

وذكر يوفراج نارايان، لوكالة ، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، أن أسعار الشحن البحري قد تتراجع “20%، 25% على الأقل” وقد يحدث ذلك خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويعتقد نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة الموانئ والخدمات اللوجستية المملوكة لدبي، أنه من الصعب التنبؤ بجدول زمني محدد.

يأتي ذلك بعد أن قالت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأحد، إن هجماتها ستقتصر على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، وإنها ستبحث وقف جميع الهجمات بمجرد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالكامل.

ونفذت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على السفن منذ شهر نوفمبر2023، وأغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل، بحسب .

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وأدت تلك الهجمات إلى تحويل العديد من أكبر شركات الشحن في العالم مسارات سفنها بعيداً عن البحر الأحمر، مستخدمة طريق رأس الرجاء الصالح حول الجنوب الأفريقي بدلاً من ذلك.

وقال نارايان إن أسعار الشحن من المتوقع أن تنخفض بمجرد عودة الطريق الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس مرة أخرى.

وتدير شركة دي بي ورلد، موانئ في عدد من الدول من بريطانيا إلى بيرو، بالإضافة إلى عملها في تشغيل مستودعات ومناطق لوجستية.

وقال نارايان إن شركته تتطلع إلى السواحل الشرقية والغربية لأفريقيا.

وأضاف: “أعتقد أن هناك إمكانات هائلة هناك لأنه لا يوجد شيء متاح، وتكلفة نقل البضائع في أفريقيا مرتفعة للغاية لدرجة تجعل الأمر منطقياً”.

وفي أوروبا، قال نارايان إن الشركة تعمل على الاستثمار في ميناء لندن جيتواي على الرغم من البيئة الاقتصادية “الصعبة” في المملكة المتحدة بسبب نقص النمو والمشكلات المتوارثة.

وبحسب ما ورد، تم تعليق المشروع الذي تصل تكلفته إلى 1.3 مليار دولار بعد أن انتقد وزيران الممارسات في شركة P&O Ferries التابعة لشركة دي بي ورلد، لكن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز ذكر في شهر أكتوبر أن الاستثمار سيستمر بعد محادثات مع الشركة.

وقال نارايان متحدثاً عن المشروع: “مع الزيادة العامة في حجم السفن، لدينا أكبر موقع ممكن الآن”.

وأضاف:”سنقوم ببناء كامل لميناء لندن جيتواي … كانت هذه دائماً استراتيجيتنا”.